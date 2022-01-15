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Найдено природное средство, способное облегчить похмелье

Анна Берестовая
22:52 15.01.2022
Британские ученые нашли природное средство от похмелья.
Найдено природное средство, способное облегчить похмелье
© Фото: pixabay.com
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Специалисты Королевского колледжа в Лондоне во главе с психиатром Эммертом Робертсом задались вопросом, можно ли рассчитывать на какие-либо средства от похмелья с научной точки зрения. Для этого было проанализировано большое количество исследований на эту тему.

Ученые заметили, что большая часть трудов, касающихся избавления от похмелья, оказалась не слишком убедительна ввиду чрезмерно узкой выборки, малого числа испытуемых или иных причин. Также средства, в основном, изучались лишь одной группой исследователей.

Тем не менее, ученым удалось отметить три вещества, которые потенциально могут оказывать благоприятный эффект в случае возникновения похмелья. Ими стали пиритинол, толфенамовая кислота и экстракт гвоздики.

Особое внимание в работе, опубликованной в научном журнале Addiction, было уделено последнему из названых средств. Специалисты отметили, что оно является единственным природным веществом в списке, что говорит о необходимости исследовать его эффективность далее.

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