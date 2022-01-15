Американцы сравнили города США и России

Американские интернет-пользователи провели сравнение городов Соединенных Штатов с региональными столицами России. В результате иностранцы пришли к выводу, что такие города РФ, как Казань, Челябинск, Новосибирск, Владивосток и Краснодар не уступают городам США.

Одной из целей подобного эксперимента стала демонстрация того, что на российской территории процветают не только Москва и Санкт-Петербург, но и провинции. Один из американских путешественников рассказал о своем круизе по России, длившемся 25 дней, за которые он влюбился в российские города и оказался под впечатлением от удобства транспорта и общей дешевизне и доступности вещей.

«Я бы хотел когда-нибудь побывать в России», - признался один из комментаторов.

Пользователи форума Reddit согласились, что стоит отделять жизнь от политики и понимать, что РФ - чудесная страна. Некоторые люди, согласно РИА Новости, даже посчитали, что внешне российские города явно лучше американских.