Уничтожение РСЗО и контрудар: в Минобороны рассказали об очередных подвигах российских бойцов на Украине
Подлинный героизм, личное мужество и отличная профессиональная выучка являются залогом успешного выполнения бойцами Вооруженных Сил РФ задач на фронтах спецоперации.
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Руслан Гараев - старший лейтенант, командир танковой роты
Старший лейтенант Руслан Гараев и его подчиненные вытесняли украинских националистов с занимаемых ими позиций. В ходе наступления в районе одного из населенных пунктов рота Руслана Гараева уничтожила долговременные огневые точки противника и прорвала его оборону.