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Уничтожение РСЗО и контрудар: в Минобороны рассказали об очередных подвигах российских бойцов на Украине

02:13 05.11.2022
Подлинный героизм, личное мужество и отличная профессиональная выучка являются залогом успешного выполнения бойцами Вооруженных Сил РФ задач на фронтах спецоперации.
Уничтожение РСЗО и контрудар: в Минобороны рассказали об очередных подвигах российских бойцов на Украине
© Фото: Минобороны РФ
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Руслан Гараев - старший лейтенант, командир танковой роты

Старший лейтенант Руслан Гараев и его подчиненные вытесняли украинских националистов с занимаемых ими позиций. В ходе наступления в районе одного из населенных пунктов рота Руслана Гараева уничтожила долговременные огневые точки противника и прорвала его оборону.

© Минобороны РФ

Танк старшего лейтенанта Гараева, умело маневрируя между заграждениями и минными полями, уничтожил две вражеские бронемашины и один автомобиль с боеприпасами. Развивая наступление, танковая рота под командованием Руслана Гараева сковала действия оборонявшихся боевиков, чем обеспечила проход основных сил батальонной тактической группы вглубь их обороны. В результате грамотных действий старшего лейтенанта населенный пункт освободили из-под контроля вооруженных формирований националистов.

Никита Галушкин - старший лейтенант, командир взвода артиллерийской бригады

В ходе боев с украинскими националистами старший лейтенант Никита Галушкин своими грамотными и решительными действиями обеспечил устойчивое управление подразделениями и эффективное ведение огня по врагу.

© Минобороны РФ

Несмотря на превосходящие силы боевиков, предпринявших попытку атаковать наши рубежи на одном из тактических направлений, в условиях контрбатарейной борьбы, взводом под командованием Никиты Галушкина было уничтожено четыре реактивные системы залпового огня, шесть артиллерийских орудий, два командных пункта националистов, а также большое количество живой силы противника. Нанесенный боевикам урон позволил остановить их наступление, а затем отбросить на исходные позиции.

Алексей Алексеев – сержант, командир отделения

Реактивный артиллерийский дивизион, в составе которого действовал сержант Алексей Алексеев, вел ожесточенные бои с украинскими националистами на одном из тактических направлений. Алексей выполнял задачи по своевременной доставке реактивных снарядов, оперативной перегрузке их в транспортно-заряжающую машину и быстрому заряжанию боевых машин.

© Минобороны РФ

Выполняя задачу, Алексей обнаружил низколетящий беспилотный аппарат, ведущий разведку позиций дивизиона, о чем немедленно сообщил командиру дивизиона и близлежащим постам. Благодаря своевременным и решительным действиям Алексея Алексеева, беспилотный аппарат противника был уничтожен, а дивизион, оперативно переместившись на запасные позиции, избежал вражеского удара и продолжил выполнять задачи по удержанию оборонительных рубежей.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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