В Останкинской телебашне в честь 55-летия появится «Галерея звезд»

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня Останкинской телебашне исполнилось 55 лет. Изначально предполагалось, что ее построят в районе Черемушки, но там почва оказалась менее подходящей. В 1967 году 540-метровая башня оказалась самым высоким зданием в мире. Ее создателем стал инженер и архитектор Николай Никитин.

За более полвека с телебашней происходило многое. Так, например, пожар в 2000 году повредил большинство стальных канатов, которые придают конструкции особую прочность. Их заменили спустя семь лет. Все это время башня уверенно простояла и без тросов.

Кроме того, шпиль Останкинской башни за год отбивает до 60 молний. Поражает и еще один факт. Однажды башня прошла серьезное испытание. Во время урагана 1998 года конструкция отклонилась на шесть метров. И выстояла.

Но в первую очередь туристов привлекают вращающийся ресторан и потрясающий вид на смотровой. До нее лифт, двигающимся со скоростью семь метров в секунду, везет менее минуты. Там уже с момента открытия побывали 13 миллионов человек.

Телебашня числится в списке самых посещаемых мест в Москве, наряду с Кремлем и Красной площадью. Сейчас с ее высоты вещают 30 телевизионных каналов и 27 радиостанций.

А на днях тут воплотят в жизнь еще один грандиозный проект, идея которого принадлежит президенту медиахолдинга «Красная Звезда» Алексею Пиманову. Будет заложена «Галерея звезд», посвященная легендарным людям из мира отечественного телевидения.

«Каждый месяц будет закладываться по одной звезде. Будут определенные тематические передачи на вашем телеканале. И соответственно, будет включение о том, как закладывается звезда», - рассказал Директор Московского регионального центра РТРС Дмитрий Назаров.

И даже в 21 веке Останкинская телебашня остается уникальной. Все те немногочисленные здания, которые были построены позднее, и превысили ее по высоте, расположены южнее ближе к экватору, где мягче климат, нет сильного ветра и резких колебаний воздуха. Севернее зданий выше, чем Останкинская телебашня, до сих пор не построили.