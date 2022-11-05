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WSJ: США должны забрать у России остров Врангеля

Виктория Ивашечкина
17:37 05.11.2022
Автор статьи для издания считает, что на острове располагается российская военная база, которая якобы может представлять угрозу для американского суверенитета.
WSJ: США должны забрать у России остров Врангеля
© Фото: GTW, imageBROKER.com, GlobalLookPress
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США должны забрать у России остров Врангеля. Так считает Томас Дэнс, написавший статью для издания The Wall Street Journal

«Остров, расположенный в восьми часовых поясах к востоку от Москвы и служащий домом для некоторых из величайших природных чудес Земли, принадлежит США», - выразил свое мнение Дэнс в публикации.

Он считает, что на острове располагается российская военная база, которая якобы может представлять угрозу для американского суверенитета».

«Тридцать лет назад нынешний президент Байден руководил дебатами сенатского комитета по международным отношениям, во время которых сенатор от Аляски сказал, что голосование в пользу договора о границе между США и Россией 1991 года не повлияет на потенциальные будущие претензии США на острова», - добавил автор.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин призвал США вспомнить, что России есть что возвращать, прежде чем распоряжаться российскими ресурсами. Говоря об этом, спикер упомянул об Аляске.

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