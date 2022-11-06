Ядерный удар сразу 16 ракетами: на что способна АПЛ «Князь Владимир»

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Экипаж российской атомной подводной лодки стратегического назначения «Князь Владимир» способен всего за несколько секунд подготовить к пуску до 16 баллистических ракет. При этом подлодка может запустить их с невероятной точностью и скрытно на расстояние свыше 10 тысяч километров. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил командир ракетной боевой части «Князя Владимира» Евгений Мусихин.

«Старт происходит с движущегося основания. Лодка в момент старта испытывает очень сильные динамические нагрузки. Наш крейсер способен в минимальное время, с минимальным интервалом, исчисляемым секундами, подготовить старт до 16 баллистических ракет. Скрываясь в глубинах океана, мы можем нанести превентивный или ракетно-ядерный удар и доставить, так сказать, наш груз со снайперской точностью за короткое время на значительное расстояние. Свыше 10 тысяч километров», - сказал Мусихин

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