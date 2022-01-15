Аллерголог предупредил о риске возникновения конъюнктивита при коронавирусе

При коронавирусе у людей могут воспаляться глаза и возникать конъюнктивит. Этого не исключил аллерголог-иммунолог Дмитрий Якубов.

«При вирусной инфекции идет поражение сосудов, поэтому в носу появляется насморк, а в глазах воспаляется слизистая», - сказал он телеканалу «Звезда».

При этом он посоветовал не принимать противовоспалительные только для того, чтобы избавиться от глазных симптомов.

«В принципе есть глазные капли, но надо смотреть по симптоматике», - добавил он.

Ранее врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что может спровоцировать появление демодекозного (клещевого) блефарита и вызываемого им конъюнктивита. По ее словам, на это влияют неправильный образ жизни, включая нездоровое питание, вредные привычки, излишний вес, потребление большого количества рафинированной пищи в продуктах питания и малая двигательная активность.