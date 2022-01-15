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Седьмой самолет с российскими миротворцами прибыл в Подмосковье из Казахстана

15:09 15.01.2022
Седьмой самолет ВТА ВКС РФ с миротворцами прибыл из Казахстана в Россию.
Седьмой самолет с российскими миротворцами прибыл в Подмосковье из Казахстана
© Фото: Минобороны России
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Седьмой самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ на борту прибыл в Россию из Казахстана. Воздушное судно приземлилось на аэродроме «Чкаловский» в Московской области.

После торжественного митинга военнослужащие осуществят марш в пункт постоянной дислокации. До этого в Подмосковье приземлились еще три самолета Ан-124 «Руслан» и четыре Ил-76.

Ранее, миротворческие контингенты Армения, Белоруссии и Таджикистана были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России. Кроме того, подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов

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