Седьмой самолет с российскими миротворцами прибыл в Подмосковье из Казахстана

Седьмой самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ на борту прибыл в Россию из Казахстана. Воздушное судно приземлилось на аэродроме «Чкаловский» в Московской области.

После торжественного митинга военнослужащие осуществят марш в пункт постоянной дислокации. До этого в Подмосковье приземлились еще три самолета Ан-124 «Руслан» и четыре Ил-76.

Ранее, миротворческие контингенты Армения, Белоруссии и Таджикистана были доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России. Кроме того, подразделение миротворцев Киргизской Республики, совершив марш на штатной технике, прибыло в пункт постоянной дислокации.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов