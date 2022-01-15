В Главном храме ВС РФ впервые прошел Рождественский хоровой собор

Рождественский хоровой собор, благословленный Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, впервые состоялся в Патриаршем Соборе Воскресения Христова - Главном храме Вооруженных Сил Российской Федерации.

В открытии хорового собора приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Геннадий Жидко и председатель Синоидального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Бронницкий Савватий.

«В светлые рождественские дни мы становимся свидетелями зарождения новой традиции: отмечать чудо Рождества и встречу Крещения конкурсом замечательных музыкальных коллективов -Рождественским Хоровым собором!» - отметил в обращении к прихожанам Жидко.

Замглавы российского военного ведомства пожелал участникам собора душевного исполнения, а зрителям и слушателям - наслаждения жизнеутверждающими духовными мелодиями. Кроме того, российский военачальник выразил уверенность, что Рождественский Хоровой собор впоследствии станет не только всероссийским, но и международным знаковым песенным событием.

Проведение Рождественского хорового собора направлено на приобщение участников и гостей к многовековым традициям православия и русской духовной музыкальной культуры. Также его целью служит обращение к идеологии служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры.

Общая численность участников Собора составила 250 человек. В программе участвовали шесть хоровых коллективов: православный хор и ансамбль Инженерных войск ВС РФ «За Веру и Отечество», хор курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного Университета имени Святого Благоверного князя Александра Невского, центральный пограничный ансамбль ФСБ России, женский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, преображенский хор прихожан Храма Христа Спасителя города Москвы, хор «Сольба» Николо-Сольбинского женского монастыря.

В своих выступлениях коллективы представили программу, составленную из произведений христианской духовной музыки, и рождественские колядки из своего репертуара. Открыл и закрыл Рождественский хоровой собор сводный хор участников. Кроме того, на территории музейного комплекса «Дорога памяти» рядом с парком «Патриот» проходит фестиваль «Зимняя сказка», который будет открыт для посещения вплоть до 6 марта 2022 года.

Материал подготовили Анна Берестовая и Николай Баранов