Не спрятаться, не скрыться: регионы РФ оправляются от последствий непогоды

На Ставрополье из-за урагана более 14 тысяч жителей остались без света. Стихия бушевала ночью. Ветер со скоростью больше 30 метров в секунду срывал крыши, обшивку зданий и сносил деревья. Не выдерживали даже балконы жилых домов.

Поваленные деревья повредили десятки машин. Известно об одном пострадавшем. На здание одного из детских садов города ночью рухнул строительный кран. Сейчас в столице Ставрополья введен режим ЧС, на остальной территории региона - режим повышенной готовности.

Пришлось несладко и жителям Курска, где ураган едва не привел к трагедии. Ветер оборвал высоковольтную линию, которая зависла над жилым домом и начала искриться. Специалисты успели вовремя обесточить ее, но в результате без света остался целый микрорайон.

Восстановление после непогоды сейчас идет и на Сахалине. На помощь коммунальщикам пришли около тысячи военнослужащих. Они расчищают от снега площадки детсадов, школ, а также территорию аэропорта Южно-Сахалинска. Снегопад, который не прекращался несколько дней, полностью отрезал от цивилизации небольшие города и поселки. Без медицинской помощи могли остаться тысячи человек, но справиться с ситуацией помогли добровольцы - на снегоходах и вездеходах они развозили врачей к пациентам и эвакуировали больных.