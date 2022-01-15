В России за сутки выявили максимум случаев COVID-19 с 19 декабря

В России за сутки выявили 27 179 новых случаев коронавируса - максимальное число с 19 декабря. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию распространению COVID-19.

Больше всего заболевших - 6555 человек - выявили в Москве. В Санкт-Петербурге за сутки коронавирус нашли у 3314 человек. В Московской области заболело 2589 жителей.

Выздоровело за сутки 26 584 человека, 723 - скончались.

Общее число зараженных достигло 10 774 304 человек. Выписаны по выздоровлению 9 835 884, умерли - 320 634.