Под звуки гимна: кадры встречи прибывших из Казахстана российских миротворцев

Торжественная церемония встречи российских десантников, выполнявших миротворческую операцию в Казахстане в составе сил ОДКБ, состоялась на аэродроме «Северный» в Иваново.

С успешным выполнением задач командование Ивановского соединения ВДВ поздравил губернатор региона Станислав Воскресенский. Он также поблагодарил военнослужащих за высочайший профессионализм. В мероприятии также приняли участие члены семей военнослужащих, представители «Союза Десантников», ветераны ВДВ.

После окончания торжественного митинга личный состав выполнил разгрузку штатной техники и приступил к совершению марша в пункт постоянной дислокации. Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января, уточнили в Минобороны России.