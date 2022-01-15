ЗРК С-300В4 выполнили электронные пуски и отразили атаку диверсантов под Биробиджаном

Зенитно-ракетные системы С-300В4 выполнили электронные пуски под Биробиджаном. Но это - лишь часть учений. Самый зрелищный этап развернулся во время переброски техники в заданную точку. На колонну напали диверсанты.

Колонна зенитно-ракетной батареи с грохотом проносится по заснеженному полю. Глубина снега - полметра. Но для МТ-ЛБ и систем С-300В4 - это не помеха. Гусеничные шасси не вязнут сугробах.

Заряжающие и пусковые ракетные установки, многоканальные радиолокационные станции идут под прикрытием бронированного вездехода. Нормативы по совершению марша проходят и в 20-градусный мороз.

Во время марша механизированной колонны группа неизвестных открывает огонь по технике. Задача военнослужащих - максимально быстро отразить атаку диверсионной группы, а затем продолжить движение в район позиционирования и размещения зенитно-ракетных систем.

Цель диверсантов - вывести из строя пусковые и машину боевого управления зенитно-ракетной батареи. В ходе перестрелки боевое охранение, разделившись на две группы, окружает и ликвидирует боевиков.

Выйдя в назначенный район, зенитно-ракетная батарея разворачивается в боевой порядок и готовится к отражению воздушной атаки. По данным разведки противник готовится нанести ракетно-бомбовые удары по штабу дивизии и складу с боеприпасами.

Зенитчики сканируют воздушное пространство, обнаруживают и классифицируют цели и при входе их в зону поражения - уничтожают, выполнив «пуски» ракет.

С-300В4 - система противовоздушной обороны, которая защищает военные и административные объекты от любых воздушных ударов противника. Эта система ПВО способна уничтожить баллистические ракеты в воздухе на расстоянии до 400 км. А чтобы привести в полную боевую готовность пусковую установку, требуется всего шесть минут.

Первые в этом году электронные пуски ракет расчеты С-300В4 зенитно-ракетной бригады Восточного округа прошли в рекордные сроки. На выполнение учебно-боевой задачи у зенитчиков ушло всего 15 минут. А летом им предстоят уже боевые ракетные стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.