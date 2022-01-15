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ЗРК С-300В4 выполнили электронные пуски и отразили атаку диверсантов под Биробиджаном

Максим Низкодубов
10:26 15.01.2022
Первые в этом году электронные пуски ракет расчеты С-300В4 зенитно-ракетной бригады Восточного округа прошли в рекордные сроки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Зенитно-ракетные системы С-300В4 выполнили электронные пуски под Биробиджаном. Но это - лишь часть учений. Самый зрелищный этап развернулся во время переброски техники в заданную точку. На колонну напали диверсанты.

Колонна зенитно-ракетной батареи с грохотом проносится по заснеженному  полю. Глубина снега - полметра. Но для МТ-ЛБ и систем С-300В4 - это не помеха. Гусеничные шасси не вязнут сугробах.

Заряжающие и пусковые ракетные установки, многоканальные  радиолокационные станции идут под прикрытием бронированного вездехода. Нормативы по  совершению марша проходят и в 20-градусный мороз.

Во время марша механизированной колонны группа неизвестных открывает огонь по технике. Задача военнослужащих - максимально быстро отразить атаку диверсионной группы, а затем продолжить движение в район позиционирования и размещения зенитно-ракетных систем.

Цель диверсантов - вывести из строя пусковые и машину боевого управления зенитно-ракетной батареи. В ходе  перестрелки боевое охранение, разделившись на две группы, окружает и ликвидирует  боевиков. 

Выйдя в назначенный  район, зенитно-ракетная батарея разворачивается в боевой порядок и готовится к  отражению воздушной атаки. По данным разведки противник готовится нанести ракетно-бомбовые удары  по  штабу дивизии и складу с боеприпасами. 

Зенитчики сканируют воздушное пространство, обнаруживают и классифицируют цели и при входе их в  зону поражения - уничтожают, выполнив «пуски» ракет. 

С-300В4 - система противовоздушной обороны, которая защищает военные и административные объекты от любых воздушных ударов противника. Эта система ПВО способна уничтожить баллистические ракеты в воздухе на расстоянии до 400 км. А чтобы привести в полную боевую готовность пусковую установку, требуется всего шесть минут.

Первые в этом году электронные пуски ракет расчеты С-300В4 зенитно-ракетной бригады Восточного округа прошли в рекордные сроки. На выполнение учебно-боевой задачи у зенитчиков ушло всего 15 минут. А летом им  предстоят уже боевые ракетные стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

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