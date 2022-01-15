Студент из Обнинска сделал сальто и умер после травмы
Получивший повреждения после неудачного прыжка студент обратился за помощью к медикам, но после осмотра его отпустили домой, где он умер спустя несколько часов.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Калужской области выясняют причины трагической смерти 18-летнего жителя Обнинска. Юноша пытался исполнить заднее сальто с перил подъезда одного из домов на проспекте Ленина, но неудачно упал и ударился грудью о металлическое ограждение.
Молодой человек обратился к врачам, которые провели его осмотр, а также сделали УЗИ, передает Kaluga24.tv. Повреждений и патологий специалисты не обнаружили и отпустили студента домой, где он умер к утру следующего дня.
Действия медиков проверит ассоциация врачей-хирургов. По одной из версий, молодой человек скончался от тяжелых травм внутренних органов.