Снова жив: в Манеже в интерактивной форме расскажут о жизни Виктора Цоя

В Манеже в субботу, 15 января, открывается большая выставка, посвященная Виктору Цою. На ней покажут личные письма, черновики со стихами, картины, которые писал музыкант, его гитары. Еще никогда столько вещей из жизни легенды не представляли в одном месте.

Песен написанных, но не спетых столько, что вскружит голову даже самому заядлому меломану. Рукописи точно не горят - например, текст «Последнего героя». Видно, как автор перебирал каждую букву, но так и не узнал, что эти фразы станут пророческими. Этим летом Виктору Цою исполнилось бы 60.

Один из авторов выставки - сын Александр. Ему было пять лет, когда отец погиб в автокатастрофе, на сцене он его так и не увидел. Зато удалось оживить историю вместе с командой единомышленников - 13 интерактивных залов в Московском манеже переносят зрителя в те самые легендарные питерские квартирники поколения дворников и сторожей, и одного талантливого кочегара.

На выставке можно увидеть совершенно нового Цоя. Корешки авиабилетов или гастрольная косметичка - он был сам себе гримером и костюмером. Черная классика или легендарная косуха, белые кеды и джинсы, которые привезла из США подруга Джоанна Стингрей. Сегодня она не только гость, но и куратор выставки.

«Я слушала "Кино" и не понимала ничего, но эта музыка застряла у меня в голове. Помню, как впервые увидела Виктора на концерте в Ленинграде. Наблюдала, как он держался на сцене, меня поразила его мужественная форма скул, и, конечно, его глубокий, мощный голос», - рассказывает Стингрей, музыкальный продюсер и популяризатор советской и пост-советской рок-культуры в США.

Напряженные 80-е, период холодной войны. И вдруг за железный занавес прорвался русский рок, развеяв все западные мифы о Советском Союзе. «Кино» пели на итальянском, французском, английском - такая вот дипломатия в стиле Цоя. Послом музыкального подполья стала Джоанна. Американка вывезла записи тайно, почти что вжилась в роль секретного агента, и спустя столько лет она раскрывает «Звезде» подробности той спецоперации.

«У меня были большие зимние сапоги и там была подкладка, которую можно вытащить, как раз туда я и положила слова песен. У меня была большая кожаная куртка, с застежками повсюду, и большая молния была на спине. Записи песен я вложила в спину куртки, а сверху закрыла еще рюкзаком. Удивительно, что они не нашли это!», - вспоминает Стингрей.

Кто бы мог представить, что Цой - кинооператор? На выставке доказательство - личная кинокамера. Цой снимал зарубежные рекламы с экрана телевизора для вдохновения. Искрометно шутил - в письме Джоане на английском, написал: «если продашь одну из моих картин, пожалуйста, привези мне белые кожаные бутсы и часы». А ведь картины у него были, что надо. На первую зарплату купил не гитару, а шубу. Но музыкальные инструменты на выставке тоже есть - все.

Его признал сам гений поп-арта - Энди Уорхол. В крошечном кубе - знаменитая банка супа с автографом художника лично Цою. Бережно в записной книжке хранил контакты самых дорогих людей - Юрик Каспарян, Курехин, Кинчев Костя... Все экспонаты вызывают улыбку, кроме одного - кассеты из приемника автомобиля, которую Цой слушал за мгновение до аварии.