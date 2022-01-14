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«Бойтесь и ждите худшего»: на сайте Минобрнауки Украины появились угрозы гражданам страны

Анна Назайкина
07:39 14.01.2022
Утверждается, что все личные данные украинцев оказались загружены в некую «общую сеть».
«Бойтесь и ждите худшего»: на сайте Минобрнауки Украины появились угрозы гражданам страны
© Фото: stock.adobe
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Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины.  Теперь там опубликован текст, в котором злоумышленники обращаются к жителям республики на украинском, русском и польском языках.

«Украинец!...Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в опубликованном на сайте ведомства тексте.

В обращении сказано, что вся личная информация жителей Украины теперь находится в «общей сети». Кроме того, в тексте утверждается, что все данные пользователей ПК якобы уничтожат, а восстановить их будет невозможно.

*ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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