«Бойтесь и ждите худшего»: на сайте Минобрнауки Украины появились угрозы гражданам страны
Утверждается, что все личные данные украинцев оказались загружены в некую «общую сеть».
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Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины. Теперь там опубликован текст, в котором злоумышленники обращаются к жителям республики на украинском, русском и польском языках.
«Украинец!...Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли», — говорится в опубликованном на сайте ведомства тексте.
В обращении сказано, что вся личная информация жителей Украины теперь находится в «общей сети». Кроме того, в тексте утверждается, что все данные пользователей ПК якобы уничтожат, а восстановить их будет невозможно.
*ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.