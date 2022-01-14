В ООН заявили о возвращении допандемийного уровня занятости в России

Уровень занятости в России вернулся к допандемийным показателям. Это следует из опубликованного доклада департамента ООН по экономическим и социальным вопросам.

«В третьем квартале 2021 года безработица в ЮАР достигла 34,9 процента, что является самым высоким показателем в мире. Для сравнения, занятость в Российской Федерации почти вернулась к своему допандемийному уровню, при этом уровень безработицы с начала 2021 года составляет менее пяти процентов», - цитирует РИА Новости доклад ООН.

В докладе организации сказано, что рост ВВП России в наступившем году составит 2,7 процента, а инфляция потребительских цен ожидается на уровне 3,2 процента.