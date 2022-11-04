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Отраженные атаки и переход в контрнаступление: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине

02:00 04.11.2022
Решительные действия российских военнослужащих на передовой позволили отбить все атаки противника, нанесли ему существенный урон в живой силе и технике.
Отраженные атаки и переход в контрнаступление: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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Вадим Змитревич - сержант, заместитель командира взвода

Сержант Вадим Змитревич со своими подчиненными обеспечивал безопасный проезд колонны с боеприпасами к позициям российских войск. В это время бойцы вели ожесточенный бой с националистами.

© Минобороны России

Приближаясь к полю боя, колонна попала под огонь вражеских минометов. Вадим сумел вывести из-под обстрела личный состав и боевую технику. В результате проявленной смелости сержанта Вадима Змитревича, подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили наступление на позиции ВСУ.

Василий Тодер - капитан

Реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Василия Тодера обороняла один из населенных пунктов, освобожденный от украинских националистов. Боевики попытались перейти в атаку. Обнаружив противника, Василий Тодер силами батареи занял наиболее выгодные позиции и приступил к стрельбе.

© Минобороны России

Своевременные и грамотные действия капитана Тодера не позволили противнику развернуться в боевые порядки и остановили его выход на рубеж для атаки наших позиций, нанеся ему ощутимые потери в живой силе и военной технике. В результате удара по объектам ВСУ уничтожено до 25 человек личного состава и две самоходные артиллерийские установки. При смене позиции, реактивный артиллерийский дивизион капитана Тодера попал под обстрел. Василий мгновенно оценил сложившуюся обстановку и сумел вывести личный состав и технику в безопасное место.

Тимур Темирбеков - капитан, командир взвода

В ходе сдерживания наступления подразделений украинских националистов, капитан Тимур Темирбеков нескольких суток руководил действиями подчиненного артиллерийского подразделения.

© Минобороны России

В результате его грамотных и профессиональных действий, а также слаженности всего подразделения, огнем батареи уничтожено два артиллерийских взвода гаубиц «Акация», две гаубицы иностранного производства и три минометные секции. Потери боевиков составили до 50 человек. Благодаря мужеству и самоотверженности офицера, а также профессионализму его подчиненных, удалось остановить наступление националистов, что позволило перейти в контрнаступление нашим войскам.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

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