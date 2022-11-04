Отраженные атаки и переход в контрнаступление: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине
Решительные действия российских военнослужащих на передовой позволили отбить все атаки противника, нанесли ему существенный урон в живой силе и технике.
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Вадим Змитревич - сержант, заместитель командира взвода
Сержант Вадим Змитревич со своими подчиненными обеспечивал безопасный проезд колонны с боеприпасами к позициям российских войск. В это время бойцы вели ожесточенный бой с националистами.