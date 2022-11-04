Армия Отраженные атаки и переход в контрнаступление: новые подвиги бойцов ВС РФ на Украине Решительные действия российских военнослужащих на передовой позволили отбить все атаки противника, нанесли ему существенный урон в живой силе и технике. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Вадим Змитревич - сержант, заместитель командира взвода Сержант Вадим Змитревич со своими подчиненными обеспечивал безопасный проезд колонны с боеприпасами к позициям российских войск. В это время бойцы вели ожесточенный бой с националистами. © Минобороны России Приближаясь к полю боя, колонна попала под огонь вражеских минометов. Вадим сумел вывести из-под обстрела личный состав и боевую технику. В результате проявленной смелости сержанта Вадима Змитревича, подразделения российских войск своевременно получили боеприпасы и продолжили наступление на позиции ВСУ. Василий Тодер - капитан Реактивная артиллерийская батарея под командованием капитана Василия Тодера обороняла один из населенных пунктов, освобожденный от украинских националистов. Боевики попытались перейти в атаку. Обнаружив противника, Василий Тодер силами батареи занял наиболее выгодные позиции и приступил к стрельбе. © Минобороны России Своевременные и грамотные действия капитана Тодера не позволили противнику развернуться в боевые порядки и остановили его выход на рубеж для атаки наших позиций, нанеся ему ощутимые потери в живой силе и военной технике. В результате удара по объектам ВСУ уничтожено до 25 человек личного состава и две самоходные артиллерийские установки. При смене позиции, реактивный артиллерийский дивизион капитана Тодера попал под обстрел. Василий мгновенно оценил сложившуюся обстановку и сумел вывести личный состав и технику в безопасное место. Тимур Темирбеков - капитан, командир взвода В ходе сдерживания наступления подразделений украинских националистов, капитан Тимур Темирбеков нескольких суток руководил действиями подчиненного артиллерийского подразделения. © Минобороны России В результате его грамотных и профессиональных действий, а также слаженности всего подразделения, огнем батареи уничтожено два артиллерийских взвода гаубиц «Акация», две гаубицы иностранного производства и три минометные секции. Потери боевиков составили до 50 человек. Благодаря мужеству и самоотверженности офицера, а также профессионализму его подчиненных, удалось остановить наступление националистов, что позволило перейти в контрнаступление нашим войскам. Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика