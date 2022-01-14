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Ездила на танке и прыгала с парашютом: «стальная» бабушка-ветеран отмечает вековой юбилей в Белгороде

Андрей Аркадьев
Максим Румянцев
21:18 14.01.2022
Она выстояла на Курской дуге, освобождала Львов и Харьков, Чехословакию и Польшу. Она вывела с поля боя более трехсот раненых солдат, а в 93 года впервые прыгнула с парашютом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сто курсантов учебного центра ВКС России поздравляют с вековым юбилеем легендарную Марию Денисовну Колтакову. Они выпускают в воздух сто воздушных шариков - по числу прожитых лет. Этот мини-парад под звуки военного оркестра фронтовая медсестра принимает лично.

Сразу после школы она пошла добровольцем. Закончила курсы санинструкторов и сразу в бой, на передовую. На ее счету сотни спасенных жизней. Колтакова получила медаль за Отвагу, две - за Боевые заслуги, Орден Славы третьей степени. Она выстояла на Курской дуге, освобождала Львов и Харьков, Чехословакию и Польшу.

«На фронте я об этом не думала, что доживу до ста лет. И делала то, что мне Родина обязала, и я все выполнила», - признается Колтакова.

Сейчас Мария Денисовна ведет блог и активный образ жизни. Тысячи подписчиков на ее странице в соцсети и полтора десятка экстремальных достижений - в Книге рекордов России.

Первый прыжок с парашютом Колтакова совершила в 93 года с высоты три тысячи метров. Дальше легко и играючи покоряла одну вершину за другой, с ветерком по трассе - на мотоцикле, по бездорожью на багги.

Где только ни проверяет себя на прочность Мария Денисовна. За рычагами танка Т-72Б3 тоже освоилась быстро. Когда ее ошибочно называют железной бабушкой, она обязательно поправляет.

«Не железная а стальная, железо ржавеет», - говорит Мария Денисовна.

Подняться в небо на реактивном самолете или попробовать себя в качестве второго пилота боевого истребителя на профессиональном авиасимуляторе - похоже любое испытание по плечу этой хрупкой женщине. И она по прежнему уверена, что самое главное еще впереди.

Столетний юбилей стал еще одним поводом для очередного официально зарегистрированного рекорда - шестнадцатого в ее копилке - она простояла на гвоздях сто секунд. Ее достижения не просто след в истории. Каждый новый рекорд - еще одно посвящение тем, кто не вернулся с далекой войны.

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