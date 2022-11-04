«Страна защищает ценности»: религиозные деятели поздравили россиян с Днем народного единства

Была подчеркнута важность объединения людей всех религий в трудное для страны время.

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Российских мусульман с Днем народного единства поздравил глава Духовного собрания, муфтий Москвы, Альбир Крганов. Он отметил важность патриотического воспитания будущих поколений. И заявил, что ситуация на Украине и в мире вынуждает Россию защищать свои нравственные ориентиры и духовные ценности.

«Мы же с вами понимаем, что та трагедия и ситуация, в которую мы были вынуждены войти, трагические события на Украине, они связаны с борьбой света с тьмой, и в Священных книгах об этом много написано. Россия, она защищает те ценности которые предписаны самим творцом Богом», - рассказал он.

В праздник к верующим обратился и президент Объединения буддистов Калмыкии Сергей Киришов.

«Единство наших народов - это результат огромного труда, результат заслуги наших предков, которые на протяжении многих веков создавали нашу страну, трудились, развивая нашу страну, защищая нашу страну и проливая даже где-то кровь», - подчеркнул он.

С речью к россиянам-старообрядцам обратился также заместитель председателя Российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко. Он подчеркнул важность объединения людей всех религий в трудное для страны время.

«Мы воочию видим, что в трудные минуты объединились все религии, мусульманская и православная, а также протестанты. Все объединились перед сложностями с Украиной. И мы опять защищаем свое Отечество, нашу веру, нашу силу», - рассказал он.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Запад предпринимает попытки «отменить» русскую культуру. Он подчеркнул, что эта духовная агрессия в отношении России не нова.