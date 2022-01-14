Собака загрызла шестилетнего ребенка под Тверью
Предположительно, мать погибшего занимается разведением собак.
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
В Тверской области собака загрызла шестилетнего ребенка. Инцидент произошел в пятницу, 14 января, в населенном пункте Калининского района, сообщили в прокуратуре региона.
По предварительным данным, мать погибшего занимается разведением собак.
На место происшествия выехали прокурор Калининского района и старший помощник прокурора Тверской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, добавили в ведомстве.
Ведется проверка, устанавливаются причины происшествия.