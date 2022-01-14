Сломал снеговика и был наказан: что известно о побеге ребенка из детсада в Подмосковье
Родители, возмущенные таким отношением, обратились в полицию. Сотрудники дошкольного учреждения заявили, что мальчик действительно не вернулся с прогулки вместе с остальными детьми, но наказан не был.
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Подмосковная прокуратура проводит проверку после того, как шестилетний ребенок сбежал из детского сада в Дмитрове. Мальчик самостоятельно отравился домой.
По предварительной информации, воспитатель оставила ребенка на улице в минусовую температуру, решив проучить его за сломанного снеговика. Родители, возмущенные таким отношением, обратились в полицию.
Сотрудники дошкольного учреждения заявили, что мальчик действительно не вернулся с прогулки вместе с остальными детьми, но наказан не был. Также там уточнили, что на ребенка поступало много жалоб от сверстников.
Детский омбудсмен Подмосковья сообщила, что все обстоятельства произошедшего выясняются.