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Путин сравнил ситуацию на Украине с противостоянием одного народа в 1917 году

Виктория Ивашечкина
16:44 04.11.2022
Кроме этого, по словам российского лидера, Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с противостоянием одного народа в 1917 году.

«Да, сейчас тоже не просто, горько, что противостояние идет, по сути, внутри одного народа, как в 1917 году», - подчеркнул российский лидер.

Кроме этого, по словам Путина, усилия России по поводу исторической справедливости вызывают раздражение на Западе. По сей день продолжаются попытки выбить почву из-под ног России.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом.

«Помнили и помним, что произошло и в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом», - уточнил президент.

В октябре Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств - участников СНГ выступил с предложением объявить в СНГ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом.

Президент отметил, что таким образом страны Содружества могли бы послать четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток ряда государств стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.

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