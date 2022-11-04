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Поражение крылатой ракеты «врага» в Балтийском море показали с борта МПК «Алексин»

Максим Румянцев
14:59 04.11.2022
Артиллерия ведет непрерывную стрельбу, создавая огненную завесу на пути ракеты, не оставляя ей пространства для маневра и шанса дойти до цели.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Звук выстрелов почти сотни снарядов за секунду сливается в один раскатистый - так звучат финальные аккорды этой артиллерийской симфонии для двух МПК против крылатой ракеты. Скорострельной пушке сегодня выпало работать на добивании.

Малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария» патрулируют назначенный район Балтийского моря. Их основная задача — контроль подводного пространства, но готовыми экипажи должны быть к любым неожиданностям.

Очередная вводная — угроза воздушного нападения с кормовых курсовых углов. Отряд кораблей немедленно перестраивается в боевой порядок.

Корабли заняли положение в кильватерном строю, немного сместившись относительно друг друга. Такое положение называется пеленгом и дает возможность обоим кораблям работать по одной и той же цели не мешая друг другу.

Основное вооружение противолодочного корабля — торпеды и реактивные глубинные бомбы. Но сегодня первую скрипку играет артиллерия. Носовая скорострельная тридцатимиллиметровая и кормовая универсальная артустановка калибра 76 миллиметров заряжены, проверены и готовы к бою.

Система управления огнем радиолокационная, автоматизированная. Боевой пост глубоко под палубой. И лишь когда понятные только специалистам синусоиды осциллографов и отметки на экране радиолокатора сольются воедино с  дирижерской партией ходового мостика, наступает время пушечного крещендо.

Артиллерия ведет непрерывную стрельбу, создавая огненную завесу на пути ракеты, не оставляя ей пространства для маневра и шанса дойти до цели.

С ракетой-мишенью корабли разбираются за несколько секунд. Уже позже, проверяя исправность артустановок после стрельбы, командир БЧ-2 объясняет — даже если на нас обрушится вся мощь средств радиоэлектронной борьбы со стороны противника или, что совсем уж невероятно, вся электроника корабля одномоментно выйдет из строя, матросы-артиллеристы успешно отработают по цели вручную.

«Пушка управляется и от автоматического  режима системы управления, так же есть от местного пульта управления и аварийным способом тоже можем стрелять. То есть у нас три способа управления артустановкой. В любом случае если будут какие-то ошибки системы можем резервным способом отработать без проблем», - рассказал командир артиллерийской боевой части МПК «Алексин» Евгений Кокорин.

Учения и тренировки с боевой стрельбой в море проводятся регулярно. В составе сил постоянной готовности экипажи несут боевое дежурство по охране западных рубежей страны.

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