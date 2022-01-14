Посты Ким Кардашьян и продвигающий криптовалюту «патриарх»: на какие уловки идут мошенники в выманивании денег

Телезвезду Ким Кардашьян и боксера Флойда Мейвезера обвинили в мошенничестве с криптовалютами. Коллективные иски против знаменитостей поступили в суд Лос-Анджелеса. Согласно жалобе, за вознаграждение они агитировали своих подписчиков в соцсетях покупать заведомо убыточные токены, представляющие собой аналог ценных бумаг в цифровом пространстве. Жертвы неудачных вложений требуют от знаменитостей компенсации. Речь о миллионах долларов.

Сейчас финансовые крипто-пузыри в мире растут как на дрожжах, чем активно пользуются мошенники. Недавно появился видеоролик, где патриарху Московскому и всея Руси Кириллу приписали высказывания якобы с призывами к населению инвестировать в криптовалюту.

Авторы видеозаписи подали слова патриарха как заботу о благосостоянии населения и подъеме государственной экономики, в видеозаписи даже утверждали, что предстоятель благословит всех криптотрейдеров Московской православной церкви.

Высказывания патриарха, сделанные три года назад в стенах Совета Федерации, мошенники вырвали из контекста и использовали для популяризации криптовалют. Под роликом появилась ссылка на сайт фонда, где от имени духовного лидера представляется проект якобы обогащения нации. Его создатели заявляют об утвержденной программе РПЦ и о том, что часть заработанных средств пойдет на строительство храмов. Выдает аферистов только представление «Московской православной церковью», которой не существует. Создатели криптофонда просят людей оставлять свои данные для регистрации, после чего перезванивают и предлагают заработать.

О том, что мошенники замахнулись на святое, узнали в Русской православной церкви и уже заявили об этом в правоохранительные органы.

«Церковь не считает крипту мошенничеством. Церковь считает мошенничеством использование имени святейшего патриарха для создания финансовых пирамид. Крипта - биржевой инструмент, как я могу судить. И мы просто не участвуем в работе подобного рода институтов, связанных с ростом курсов, продажей и перепродажей крипты. Эта деятельность для церкви не является приемлемой», - подчеркнул заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В криптовалютный скандал недавно попали зарубежные звезды. Звезда реали-шоу с аудиторией 278 миллионов пользователей в соцсетях Ким Кардашьян рекламировала цифровые токены EthereumMax. Токены EMAX создавались на блокчейне Ethereum и торговались независимо от основной криптовалюты сети. Разработчики стартапа неизвестны. За рекламный пост Кардашьян, по некоторым данным, получила гонорар в полтора миллиона долларов.

Футболку и кепку с логотипом этой же криптовалюты надел звезда бокса Флойд Мейвезер. Он продвигал токены перед боем с соперником Логаном Полом, а в ответ получил нокдаун судебным иском. Купившиеся на рекламу американцы подали жалобу в федеральный суд Лос-Анджелеса. Они утверждают, что Мейвезер заставил инвесторов делать убыточные вложения.

Как показывает практика, такие иски удовлетворяют. В феврале 2020 года ктера Стивена Сигала обязали заплатить 314 тысяч долларов в качестве компенсации за незаконную рекламу криптовалют с доходностью в сотни процентов.

За год в США семь тысяч человек передали криптомошенникам 80 миллионов долларов. В России за три года киберпреступники создали восемь тысяч доменов, которые используются для обмана потенциальных инвесторов. Жертвам предлагают вкладываться в криптовалюту, акции нефтегазовых компаний, золото и другие активы.

«Схем очень много, больше сотни. Я расскажу про основные, вам звонят на телефон и предлагают заработать на криптовалюте, они вам подсказывают, как это сделать, скидывает ссылку, куда можно перенести деньги с карты на биржу, поначалу сумма небольшая, 3000 рублей, чтобы показать рост. Они показывают, что ваши активы развиваются, и вызывают доверие. <…> Дальше требуют больше денег», - пояснил суть мошеннических схем эксперт по криптовалютам и инвестициям Вадим Валеев.

В России год назад был принят закон, определяющий статус криптовалюты. Формально электронные деньги легализовали, однако ответственность за продвижение мошеннических платформ пока не установили, поэтому, вкладываясь в цифровые активы, граждане нашей страны должны помнить, если платформа окажется фейком, вернуть свои деньги вряд ли удастся.