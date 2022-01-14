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Оседлать «Крокодила»: под Екатеринбургом прошли полеты молодых вертолетчиков

14:22 14.01.2022
В кабины грозных Ми-24 сели сразу 13 выпускников прошлого года. Они отработали несколько упражнений - взлет, зависание над точкой и проход над аэродромом. Непростые зимние условия лейтенантам не помеха.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В небо Свердловской области поднялись ударные «Крокодилы» - молодые вертолетчики Центрального военного округа приступили к освоению боевых машин.

В кабины грозных Ми-24 сели сразу 13 выпускников прошлого года. Они отработали несколько упражнений - взлет, зависание над точкой и проход над аэродромом. Непростые зимние условия лейтенантам не помеха.

Знакомятся летчики и с многоцелевыми Ми-8. Все задания выполняются под присмотром опытных инструкторов. Особенно сложный элемент - посадка. Нужно точно рассчитать скорость подлета и направление ветра, плавно снижаясь до касания с бетоном. Всего к тренировке привлекли полторы сотни военнослужащих.

Ми-24, также известный, как «Крокодил», создан для уничтожения бронетехники и живой силы противника, высадки десанта и его поддержки огнем. Кроме того, он может использоваться для перевозки грузов и эвакуации раненых.

Ми-24 - самый массовый ударный вертолет в мире. По состоянию на 2014 год построено 3500 машин, которые стоят на вооружении более чем 60 стран мира. Может нести более 15 видов вооружения на 6 точках подвески. Применялся во многих вооруженных конфликтах.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо

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