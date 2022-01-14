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Вклад в будущее: почему в школах Сирии резко выросла популярность изучения русского языка

05:00 14.01.2022
Русский язык как второй иностранный ввели в сирийских школах в 2014 году. За несколько лет по популярности у молодежи он почти догнал английский.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В одной из школ сирийского Алеппо класс беззаботно распевает песни, как будто впереди каникулы, а не самый сложный экзамен школьной программы. Тест на знание русского языка принимает Татьяна Федотова, закончившая в свое время педагогический университет в Санкт-Петербурге. У строгого преподавателя дети быстро научились говорить и писать по-русски. Прописными буквами слева направо, а не наоборот, как принято у арабов.

Русский язык как второй иностранный ввели в сирийских школах в 2014 году. За несколько лет по популярности у молодежи он почти догнал английский. Профессор Мустафа Осман объясняет этот интерес всеобщей благодарностью за помощь в разгроме террористов, а еще тем, что сирийцы - полиглоты по своей природе.

«Это стратегический выбор, конечно. Когда я был студентом в средней школе, у нас был русский язык, был выбор, например французский, английский, немецкий, русский. Это в 1970-х годах, был такой русский язык. И сейчас тоже как возрождение русского языка у нас в Сирии. Это не временно, это государственная стратегия и даже народная стратегия, мы знаем как Россия помогает Сирии, сирийскому народу», - высказал свое мнение на этот счет профессор, заведующий отделением русского языка в Высшем институте языков при Государственном университете города Алеппо Мустафа Осман.

Мустафа Осман любит приглашать россиян в свой кабинет в университете Алеппо. Следит за реакцией: как гости оценят библиотеку и Родину-Мать, заметят ли карту России на стене. По словам профессора, интересу к изучению русского у студентов мешает только нехватка современных учебников и пособий для преподавателей.

По самым скромным оценкам, русский язык в Алеппо изучает около десяти тысяч человек. Это немного меньше, чем в приморской Латакии или в сирийской столице - Дамаске.

Алеппо не хватает квалифицированных учителей, нужна государственная программа подготовки преподавателей русского, и в школах об этом говорят уже несколько лет.

В Сирии живут выходцы из всех уголков бывшего Советского Союза. Культуры переплелись так тесно, что никого в Алеппо уже не удивляет учащийся местной школы, бегло разговаривающий на суржике. Десятиклассник Рами Джалял говорит на трех языках, слушается папу-араба и маму-украинку, но после школы собирается уезжать от них на свою, как он сам говорит, большую родину - в Россию.

В Алеппо русский язык становится все популярнее. В городе даже открываются частные кружки по его изучению. А дети из смешанных семей учат арабских сверстников алфавиту и правописанию, просто из интереса, на безвозмездной основе.

Материал подготовили: Игорь Лапик, Николай Баранов, Роман Захаров 

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