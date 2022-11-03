Стихи, которые лечат душу: поэт Фролов-Крымский выступил перед участниками СВО в госпитале Бурденко

Для проходящих лечение участников спецоперации и врачей госпиталя он прочитал некоторые свои стихотворения, а также исполнил песни под гитару.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Главном военном клиническом госпитале имени академика Бурденко состоялся поэтический вечер с участием Заслуженного артиста, поэта и музыканта Константина Фролова-Крымского. Для участников спецоперации он спел авторские песни и прочитал стихи.

«Как историк, я помню слова Александра Невского: "Бейся там, где стоишь". Если ты воин - сражайся, если доктор - лечи раненых, если ты пекарь, то пеки хлеб, чтобы он помогал нашим ребятам победить. Я - поэт. Я с самого начала поставил себе задачу каждый день писать по стихотворению о том, что происходит в мире и что происходит на фронтах», - признался Фролов-Крымский.

Творческий вечер в госпитале имени Бурденко для Константина Фролова уже третий. До этого были поездки в Московский гарнизон и госпиталь имени Вишневского.

«Свою программу мы назвали "Своих не бросаем", потому что это очень важно и нужно сегодня и сейчас. Мыслями, чувствами, сердцем, душой, словом и делом нам так нужно быть вместе, особенно с мальчиками, которые на передовой самоотверженно оберегают нас и наше будущее», - заявила актриса Крымского академического российского драматического театра и участница творческого вечера Вера Петровская.

Творческие вечера и благотворительные концерты проводятся по инициативе ветеранов российской контрразведки. Как могут, они стараются поддержать участников спецоперации. Благодарные зрители отвечают искренними аплодисментам и живым интересом.

«Принимают очень тепло. Ребята приходят на костылях, приезжают на колясках, очень внимательно слушают. Я видел даже слезы у них, это дорогого стоит. У каждого свой фронт: кто-то в окопах, кто-то у врачебного стола. Константин лечит словом, что способствует восстановлению физическому и моральному», - сказал полковник запаса ФСБ РФ и военной контрразведки Александр Новопашин.

Накануне артисты посетили раненных в госпитале имени Вишневского, где для участников специальной военной операции также был организован поэтический вечер.