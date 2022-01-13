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«Все позади»: эвакуированные из Казахстана россияне поделились эмоциями

Анна Касаткина
08:44 13.01.2022
Минобороны России практически каждый день спецбортами возвращает россиян на родину.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился еще один борт Минобороны России из Казахстана. Домой, благодаря помощи наших миротворцев, вернулись 146 человек.

В Казахстане россияне находились по туристическим путевкам, в гостях у родственников или в командировках. Обратные рейсы многих из них были отменены после того, как в республике начались беспорядки. У людей не было возможности покинуть страну.

На помощь пришли российские военные - Минобороны практически каждый день спецбортами возвращает россиян на родину. С телеканалом «Звезда» прибывшие поделились своими впечатлениями:

«Мы пятого прилетели рано утром, поэтому попали, скажем так, в самые события, все видели. Но что было, то было, уже это позади, сейчас все под контролем, все спокойно»

«Долетели комфортно, спасибо большое, что забрали. А так, задержалась бы еще на две недели»

«Долетели мы прекрасно, на самом деле, сначала мы переживали, как все это будет с детками, но долетели легко»

Всего военно-транспортная авиация ВКС России уже вывезла из Казахстана более двух тысяч человек. Это не только россияне, но и граждане других стран. Самолеты Минобороны будут совершать подобные рейсы до полного выполнения задачи.

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