«Все позади»: эвакуированные из Казахстана россияне поделились эмоциями

На подмосковном аэродроме Чкаловский приземлился еще один борт Минобороны России из Казахстана. Домой, благодаря помощи наших миротворцев, вернулись 146 человек.

В Казахстане россияне находились по туристическим путевкам, в гостях у родственников или в командировках. Обратные рейсы многих из них были отменены после того, как в республике начались беспорядки. У людей не было возможности покинуть страну.

На помощь пришли российские военные - Минобороны практически каждый день спецбортами возвращает россиян на родину. С телеканалом «Звезда» прибывшие поделились своими впечатлениями:

«Мы пятого прилетели рано утром, поэтому попали, скажем так, в самые события, все видели. Но что было, то было, уже это позади, сейчас все под контролем, все спокойно» «Долетели комфортно, спасибо большое, что забрали. А так, задержалась бы еще на две недели» «Долетели мы прекрасно, на самом деле, сначала мы переживали, как все это будет с детками, но долетели легко»

Всего военно-транспортная авиация ВКС России уже вывезла из Казахстана более двух тысяч человек. Это не только россияне, но и граждане других стран. Самолеты Минобороны будут совершать подобные рейсы до полного выполнения задачи.