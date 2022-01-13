В США впервые применили «закон Родченкова»

В США впервые применили так называемый «закон Родченкова». Врач из Техаса Эрик Лира обвинен в распространении допинга среди участников Олимпиады в Токио летом 2021 года, уже опубликовано постановление суда, сообщает Reuters.

По данным прокуратуры, медик предоставил двум атлетам запрещенные препараты, которые приобрел в Центральной и Южной Америке. В распоряжении следователей появилась переписка, где Лира обсуждает со спортсменом результаты бега на стометровке. У обвиняемого врача была еще одна клиентка - нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре, у которой допинг-тесты на Олимпиаде дали положительный результат.

Закон, названный в честь перебежчика Григория Родченкова, вступил в силу в 2020 году. Фигурантам допинговых дел за океаном грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.