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В США впервые применили «закон Родченкова»

Анна Касаткина
07:40 13.01.2022
Медик из Техаса предоставил двум участвовавшим в летней Олимпиаде в Токио атлетам запрещенные препараты.
В США впервые применили «закон Родченкова»
© Фото: Nikolay Gyngazov, RussianLook, globallookpress
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В США впервые применили так называемый «закон Родченкова». Врач из Техаса Эрик Лира обвинен в распространении допинга среди участников Олимпиады в Токио летом 2021 года, уже опубликовано постановление суда, сообщает Reuters.

По данным прокуратуры, медик предоставил двум атлетам запрещенные препараты, которые приобрел в Центральной и Южной Америке. В распоряжении следователей появилась переписка, где Лира обсуждает со спортсменом результаты бега на стометровке. У обвиняемого врача была еще одна клиентка - нигерийская бегунья Блессинг Окагбаре, у которой допинг-тесты на Олимпиаде дали положительный результат.

Закон, названный в честь перебежчика Григория Родченкова, вступил в силу в 2020 году. Фигурантам допинговых дел за океаном грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до миллиона долларов.

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