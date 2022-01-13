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Атака «фигуранта» и кросс по сугробам: как служебных собак готовят к конкурсу АрМИ «Верный друг»

05:37 13.01.2022
За день кинологи с питомцами пробегают более шести километров. После лесного кросса - отработка элементов на площадке.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Человек, на которого нападают служебные собаки в ходе учений, на языке кинологов называется «фигурант», и в обучении четвероногих помощников таким элементам как задержание и нейтрализация он играет не меньшую роль, чем вожатые собак.

«В начале было страшно, конечно, работать, но со временем понимаешь, на что собаки способны и как они себя ведут. Учитывая индивидуальные особенности, находишь к ним подход», - рассказал «Звезде» о своей работе старший оператор технических средств охраны Илья Гончаров.

За несколько лет работы фигурантом Илья подготовил с десяток служебных собак для армейского конкурса «Верный друг». Военные кинологи из Владимирской области свои тренировки всегда начиняют еще в период снегопадов.

Несмотря на то, что общевойсковой и международный этапы конкурса «Верный друг» проходят весной и осенью. Последний, так вообще в Алжире в прошлом году был при плюс 40, кинологи начинают готовиться к конкурсу еще зимой. Сейчас на улице минус 15. Дог-биатлон они бегут по заснеженному лесу. Снежные сугробы - выше колена.

Дистанция, как на конкурсе - 3200 метров. Кросс бегут без огневого рубежа. В зимний период весь упор делается на выносливость. Григорий Досмаев - прошлогодний армейский чемпион по стрельбе со ста метров среди кинологов. Но Россию на мире он не представлял. Дело в том, что немецкая овчарка по кличке Вульф - не так хороша физически. Зато взаимопонимание у тандема на высочайшем уровне.

«В послушании - это единственная собака с кем мы ладим, и мы не сможем в дальнейшем выступать раздельно», - говорит командир мотострелкового взвода Григорий Досмаев.

За день кинологи с питомцами пробегают более шести километров. После лесного кросса - отработка элементов на площадке.

Вопрос: «Хозяин выбирает питомца или питомец хозяина?» - до сих пор спорный, и каждая история индивидуальна. Кинолог Сергей Охапин заверяет, что это он три года назад подобрал себе овчарку Алису. По каким критериям и на что обращал внимание при первой встрече - это отдельный разговор.

«Меня пригласили на питомник - выбрать собаку и я ее выбрал по глазам, по взгляду. Думаю, что не прогадал. Для меня она очень подходит», - вспомнил старшина роты Сергей Охапин.

В конкурсе «Верный друг» участвуют и женщины-военнослужащие. В этом году их будут готовить по новой программе. Местами даже жестче, чем мужчин. Эту стратегию в Западном военном округе пока держат в секрете. Но есть информация, что представительницы прекрасного пола будут готовиться к дог-биатлону, бегая по ночному лесу, и даже пробовать себя в роли фигурантов.

Материал подготовили: Олег Лавров, Олег Давыденко 

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