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Танкисты отдельной мотострелковой бригады Севфлота провели занятие по вождению Т-80БВМ

03:52 13.01.2022
В дальнейшем танкисты проведут стрельбы из штатного вооружения танков Т-80БВМ по появляющимся и движущимся мишеням.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Танкисты отдельной мотострелковой бригады Северного флота РФ провели занятие по вождению танков Т-80БВМ на одном из полигонов под Мурманском. К тренировочному мероприятию было привлечено более 70 военнослужащих и свыше 10 единиц танков Т-80БВМ.

В ходе занятия военнослужащие выполняли задачи по прохождению специальной трассы, оборудованной 15 различными искусственными и естественными препятствиями: противотанковыми рвами, минно-взрывными заграждениями, косогорами и колейными мостами. Помимо этого, танкисты в составе колонн на максимально допустимых скоростях отработали выполнение маневров разной сложности.

Подобные занятия требуют экипажей танков слаженности, тренируют мастерство и реакцию механиков-водителей.

Результаты занятия показали высокую подготовку механиков-водителей. В дальнейшем танкисты проведут стрельбы из штатного вооружения танков Т-80БВМ по появляющимся и движущимся мишеням, которые имитируют различные наземные цели: танки, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомет на дистанции от 700 метров до двух километров.

Танк Т-80БВМ оснащен газотурбинным двигателем, адаптированным для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. Машина обладает высокими эксплуатационными и боевыми характеристиками, оснащена современным вооружением. Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Севфлота РФ был полностью перевооружен на данные боевые машины в 2019 году.

Материал подготовили: Роман Захаров и Николай Баранов

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