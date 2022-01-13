Глава Пентагона провел переговоры с министром обороны Украины

Глава министерства обороны США Ллойд Остин провел переговоры с украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом рассказали в пресс-службе Пентагона.

Как следует из сообщения, Остин подтвердил «непоколебимую поддержку» Украины со стороны Штатов. Кроме того, глава ведомства пообещал продолжать усилия по наращиванию потенциала ВСУ и оказывать помощь в обороне.

Собеседники также выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности в регионе.

Ранее Остин телефонный разговор с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом по тематике Украины. По словам представителя Пентагона, стороны совместно подтвердили «твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».