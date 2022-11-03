Выстрел за выстрелом: артиллеристы ВДВ зачистили позиции ВСУ под Артемовском

© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Артиллеристы ВДВ рассеяли скопления пехоты противника на Артемовском направлении. Батарея нанесла удар по координатам, полученным с беспилотников - боевиков не спасла даже лесопосадка, где они пытались укрыться от обстрела.

Окрестности Артемовска. Дорога под обстрелом. Машина мчит на предельной скорости, не обращая внимания на ямы и выбоины.

В нескольких километрах до пункта назначения прячем машину в посадке и выдвигаемся к артиллеристам ВДВ. Из соображений безопасности мы не можем демонстрировать эти кадры без искажения изображения. Позиции артбатареи хорошо замаскированы. Проходя мимо гаубицы Д-20, мы не смогли ее опознать даже с расстояния в пять метров.

Считанные секунды, и орудие готово к бою. Разведка доложила о скоплении противника, медлить нельзя. За перемещениями националистов наблюдают с воздуха. Батарея получила координаты цели. Это пехота ВСУ, укрывшаяся в лесополосе. Для поражения живой силы противника используют осколочно-фугасные снаряды.

Следом за первым выстрелом сразу следует корректировка огня, ее также производят с беспилотников, и сейчас тут же будет второй выстрел.

Удар наносит целая батарея, у каждого орудия свой корректировщик, это позволяет использовать более точно гаубицы и вести огонь практически без перерыва. При такой интенсивности стрельбы противник и головы не может поднять.

Дальность стрельбы Д-20 - около 20 километров. Если цель ближе, корректируют не только положение ствола, но и сам заряд.

Первая линия обороны противника на Артемовском направлении прорвана. Националисты несут колоссальные потери. К тому же, ракетные и артиллерийские удары нарушили пути снабжения, об этом можно судить по значительному снижению активности украинской артиллерии. Наши войска продолжают наступление под Артемовском, окружая националистов.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР. Он подчеркнул, что есть успехи на марьинском направлении, при этом бойцы заняли позиции в самой Марьинке.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Валентин Гвоздев, Николай Баранов