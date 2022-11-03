Армия Армия Армия

Выстрел за выстрелом: артиллеристы ВДВ зачистили позиции ВСУ под Артемовском

22:19 03.11.2022
Для поражения живой силы противника используют осколочно-фугасные снаряды.
Выстрел за выстрелом: артиллеристы ВДВ зачистили позиции ВСУ под Артемовском
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Артиллеристы ВДВ рассеяли скопления пехоты противника на Артемовском направлении. Батарея нанесла удар по координатам, полученным с беспилотников - боевиков не спасла даже лесопосадка, где они пытались укрыться от обстрела.

Окрестности Артемовска. Дорога под обстрелом. Машина мчит на предельной скорости, не обращая внимания на ямы и выбоины.

В нескольких километрах до пункта назначения прячем машину в посадке и выдвигаемся к артиллеристам ВДВ. Из соображений безопасности мы не можем демонстрировать эти кадры без искажения изображения. Позиции артбатареи хорошо замаскированы. Проходя мимо гаубицы Д-20, мы не смогли ее опознать даже с расстояния в пять метров.

Считанные секунды, и орудие готово к бою. Разведка доложила о скоплении противника, медлить нельзя. За перемещениями националистов наблюдают с воздуха. Батарея получила координаты цели. Это пехота ВСУ, укрывшаяся в лесополосе. Для поражения живой силы противника используют осколочно-фугасные снаряды.

Следом за первым выстрелом сразу следует корректировка огня, ее также производят с беспилотников, и сейчас тут же будет второй выстрел.

Удар наносит целая батарея, у каждого орудия свой корректировщик, это позволяет использовать более точно гаубицы и вести огонь практически без перерыва. При такой интенсивности стрельбы противник и головы не может поднять.

Дальность стрельбы Д-20 - около 20 километров. Если цель ближе, корректируют не только положение ствола, но и сам заряд.

Первая линия обороны противника на Артемовском направлении прорвана. Националисты несут колоссальные потери. К тому же, ракетные и артиллерийские удары нарушили пути снабжения, об этом можно судить по значительному снижению активности украинской артиллерии. Наши войска продолжают наступление под Артемовском, окружая националистов.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения в ДНР. Он подчеркнул, что есть успехи на марьинском направлении, при этом бойцы заняли позиции в самой Марьинке.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Валентин Гвоздев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:10 В стране и мире
Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и контрактникам
20:07 Армия
Видео
«Слава России!»: кадры возвращения 107 российских военных из украинского плена
18:52 Армия
Замминистра обороны Фомин провел переговоры с коллегой из Армении
18:20 В стране и мире
Хакеры взломали Instagram* Залужного и поставили ему новую аватарку
16:52 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.