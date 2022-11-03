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«Лучше себя чувствую»: освобожденный из плена военнослужащий рассказал о возвращении домой

20:41 03.11.2022
По словам Игоря, дома его с нетерпением ждет семья: три сестры и брат.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российский военнослужащий Игорь, который в четверг, 3 ноября, вернулся домой из украинского плена, рассказал о своем самочувствии. По его словам, он счастлив вернуться на родную землю к своей семье.

«Вернулся в Россию и уже лучше себя чувствую. Очень рад. Наконец-то на своей земле. Пожелание у меня, чтобы все наши военнопленные, которые находятся на Украине, вернулись домой. Меня ждут мои родные и близкие. Брат, три сестры. Огромное спасибо Министерству обороны России за то, что нас вернули домой», - рассказал Игорь.

В четверг днем в Минобороны России сообщили о возвращении из украинского плена 107 российских военнослужащих. В оборонном ведомстве добавили, что освобожденных доставят в Москву самолеты военно-транспортной авиации. Вернувшиеся из плена бойцы пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях МО РФ.

Как утверждалось, всем освобожденным из вражеского плена оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов

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