Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Курил в гостях у знакомой: что известно о гибели подростка на Алтае после курения вейпа

Виктория Ивашечкина
Максим Румянцев
19:18 13.01.2022
Помимо него пострадали старшая сестра школьника, которая сейчас находится в реанимации, а также ее подруга.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На Алтае расследуют гибель подростка, который умер после курения вейпа. Помимо него пострадали старшая сестра и ее подруга. Обе в больнице, одна из девушек находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Госдуме после этого случая предложили полностью запретить продажу электронных сигарет в России.

Сейчас семнадцатилетняя Виктория вместе с подругой в больнице в тяжелом состоянии. Предположительно, именно из-за электронной сигареты. Девушка в реанимации. И не знает, что сегодня с ее младшим братом попрощался весь город.

Денису было всего двенадцать. Друзья, соседи, знакомые вспоминают о нем только хорошее, до сих пор не понимая, как такое могло произойти.

По версии следствия, причиной стало электронное устройство для курения, вейп, который подростки решили покурить в гостях у знакомой.

После того, как молодые люди покурили электронное устройство, у них ухудшилось самочувствие. На следующее утро бабушка девушки обнаружила потерпевших в квартире в бессознательном состоянии. Спасти мальчика не удалось. За жизнь девушек врачи борются до сих пор.

Что именно стало причиной столь тяжелых последствий, еще предстоит выяснить экспертам. Но большинство уверены, что дыма без огня не бывает. Даже если в руках всего лишь, по сути, ингалятор со специальной жидкостью, которая превращается в пар.

Специалисты говорят, что заменители сигарет вовсе не так безобидны, какими кажутся на первый взгляд. Вместо табака не менее опасная жидкость, которая может даже не содержать никотина, но обязательно содержит глицерин, пропиленгликоль и различные ароматизаторы. Все это сушит слизистую гортани и оседает в легких.

Купить эти яркие устройства с ароматом ягод, фруктов или ментола можно повсеместно. Не только в магазинах, но и онлайн. Причем в большинстве случаев у потенциального покупателя ни возрастом не поинтересуются, ни документов не спросят.

Популярность вейпов, особенно среди подростков, огромна. Вспышка легочных заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет, в последние годы затронула тысячи людей по всему миру. В Великобритании и США зафиксированы десятки случаев летальных исходов, причиной которых называют употребление электронных сигарет или вейпов.

Отдельные штаты наложили запрет не только на некоторые компоненты курительных жидкостей, но и на ароматизированные сигареты. Минздрав России считает необходимым ввести дополнительное регулирование для наполнителей электронных сигарет, а так же ужесточить требования к их продаже.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:18 В стране и мире
Видео
Курил в гостях у знакомой: что известно о гибели подростка на Алтае после курения вейпа
18:18 Армия
Видео
Завершение миссии: как происходит возвращение миротворцев ОДКБ после операции в Казахстане
16:17 Армия
Видео
Шойгу: миротворцам удалось в первые дни высвободить 1 600 силовиков Казахстана
16:15 Армия
Видео
Первые подразделения российских десантников из состава миротворцев ОДКБ вылетели из Казахстана
14:42 В стране и мире
В МИД РФ назвали лукавой и двуличной позицию Запада по нерасширению НАТО
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.