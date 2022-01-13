Евросоюз продлил экономические санкции против России

Европейский союз продлил санкции против России. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Совет принял решение продлить запретительные меры, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, на 6 месяцев, до 31 июля 2022 года», - отмечается в документе.

Впервые экономические санкции против России Евросоюз ввел в 2014 году. Изначально ограничения были рассчитаны на один год. Поводом для них стала ситуация на Украине.

Россия приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. Также в Москве неоднократно заявляли, что не являются стороной конфликта на Украине.