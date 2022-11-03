Хуснуллин заявил, что работы по усилению опор Крымского моста завершены

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Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявил, что работы по усилению опор Крымского моста завершены.

«Запустить движение по обеим полосам правой стороны моста планируем 5 декабря по одной полосе, 20 декабря - по второй», - отметил он.

Кроме этого, по его словам, на мосту осуществляется досмотр 100% проезжающего транспорта. Хуснуллин также подчеркнул, что с субботы, 5 ноября, начнется монтаж новых пролетных строений.

Ранее в Минтрансе заявили, что движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет запущено не ранее 1 декабря текущего года. Уточнялось, что движение грузовиков через Керченский пролив осуществляется тремя способами: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, а также с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

В субботу, 8 октября, произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру.

Владимир Путин после произошедшего возложил на Федеральную службу безопасности полномочия по организации и координации мер защиты Крымского моста.