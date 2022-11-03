В США мужчина попытался задавить охрану на территории Пентагона

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Правоохранительные органы задержали у здания Пентагона мужчину, который прорвался на авто на территорию комплекса и пытался наехать на людей. При этом он несколько раз выкрикнул: «Ненавижу Америку!» Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на судебные документы.

Согласно документам федерального суда, 36-летний Тамират Ехуалаворк из Эфиопии пересек КПП на въезде в Пентагон. Мужчина не подчинился требованию полиции. В итоге охрана здания была вынуждена заблокировать его автомобиль полицейскими машинами и задержать злоумышленника. Сейчас гражданин Эфиопии находится под стражей.

«Я ненавижу Америку, и я пытался убить людей», - рассказал Ехуалаворк во время задержания.

Мужчине было предъявлено обвинение за использование автомобиля в качестве оружия и сопротивление федеральной полиции.

В 2020 году в Кении боевики совершили вооруженное нападение на военно-морскую базу США. Как сообщалось, в бою с террористами использовался самолет кенийских вооруженных сил. Исламисты прибыли из поселка Хинди. Их атака на базу ВМС была отражена, о потерях и пострадавших в ходе перестрелки не сообщалось.