Джоанна Стингрей рассказала, как тайно вывозила из СССР рок-пластинки

Музыкальный продюсер Джоанна Стингрей, знакомая с Борисом Гребенщиковым и дружившая в Виктором Цоем, рассказала корреспонденту «Звезды» о том, как вывозила из СССР в США рок-пластинки.

«Я импровизировала. У меня были большие зимние сапоги, и там была подкладка, которую можно было вытащить. Как раз туда я и положила слова песен. У меня была большая кожаная куртка с застежками повсюду, и большая молния была на спине. Запись песен я вложила в спину куртки, а сверху закрыла рюкзаком. Удивительно, что они не нашли это», - поделилась она на выставке в «Манеже», посвященной Цою.

Стингрей была частой гостью в СССР и популяризировала советскую и постсоветскую рок-культуру на Западе. Также она участвовала в концерте памяти Виктора Цоя в 1992 году.