Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Джоанна Стингрей рассказала, как тайно вывозила из СССР рок-пластинки

Иван Линдеманн
18:24 13.01.2022
Стингрей была частой гостью в СССР и популяризировала советскую и постсоветскую рок-культуру на Западе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Музыкальный продюсер Джоанна Стингрей, знакомая с Борисом Гребенщиковым и дружившая в Виктором Цоем, рассказала корреспонденту «Звезды» о том, как вывозила из СССР в США рок-пластинки.

«Я импровизировала. У меня были большие зимние сапоги, и там была подкладка, которую можно было вытащить. Как раз туда я и положила слова песен. У меня была большая кожаная куртка с застежками повсюду, и большая молния была на спине. Запись песен я вложила в спину куртки, а сверху закрыла рюкзаком. Удивительно, что они не нашли это», - поделилась она на выставке в «Манеже», посвященной Цою.

Стингрей была частой гостью в СССР и популяризировала советскую и постсоветскую рок-культуру на Западе. Также она участвовала в концерте памяти Виктора Цоя в 1992 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:18 В стране и мире
Видео
Курил в гостях у знакомой: что известно о гибели подростка на Алтае после курения вейпа
18:18 Армия
Видео
Завершение миссии: как происходит возвращение миротворцев ОДКБ после операции в Казахстане
16:17 Армия
Видео
Шойгу: миротворцам удалось в первые дни высвободить 1 600 силовиков Казахстана
16:15 Армия
Видео
Первые подразделения российских десантников из состава миротворцев ОДКБ вылетели из Казахстана
14:42 В стране и мире
В МИД РФ назвали лукавой и двуличной позицию Запада по нерасширению НАТО
Популярное
Видео
Опубликованы кадры первого полета изготовленного с нуля стратегического ракетоносца Ту-160М
Врач назвал способ восстановления печени после праздников
Отец девятилетней студентки МГУ Тепляковой попросил педагогов о «неофициальном» экзамене
Видео
Спасенный в тундре: потерявшийся на Ямале рассказал, как ему удалось выжить в 40-градусный мороз
Врач предупредил о смертельной опасности бессонницы
Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.