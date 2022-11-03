Панков поздравил коллектив Военного университета МО РФ с годовщиной

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Замминистра обороны России Николай Панков поздравил коллектив Военного университета со 103-летней годовщиной.

Напомним, день образования Военного университета установлен 5 ноября. В этот день в 1919 году был образован Учительский институт Красной армии. В преддверии годовщины вуза Панков поздравил личный состав и командование университета, а также вручил госнаграды отличившимся.

«Более 300 выпускников награждены "Золотой Звездой" Героя Советского Союза, а пятеро из них - дважды, шестеро стали Героями Социалистического труда, 19 человек удостоены звания Героя Российской Федерации. Более 700 человек стали генералами», - сказал Панков.

Замминистра отметил, что среди выпускников вуза есть главы государств и правительств, министры обороны, видные военные, государственные и общественные деятели. Кроме того, Панков указал на вклад выпускников вуза, которые приняли участие в спецоперации на Украине.

«Специальная военная операция на Украине стала серьезной проверкой выпускников Военного университета, которые с честью и на высоком профессиональном уровне выполняют боевые задачи. Многие из них награждены орденами и медалями», - подчеркнул он.

Панков отметил роль Военного университета в системе подготовки военно-политических кадров. Подчеркнул, что коллектив успешно решает стоящие задачи в непростой военно-политической обстановке.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов