На севере Москвы движение на ТТК затруднено из-за пожара в доме

На севере Москвы произошло возгорание в здании, из-за пожара возникли проблемы с движением на дублере Третьего транспортного кольца. Об этом говорится в сообщении столичной Госавтоинспекции.

«Из-за пожара в жилом доме частично ограничено движение на ТТК. По адресу: Сущевский вал, дом 46 произошло возгорание жилого дома. Движение транспорта на дублере внутренней стороны ТТК в районе данного участка осуществляется по одной полосе из трех», - сообщается в Telegram-канале ГАИ.

Как утверждается, в настоящий момент приняты необходимые меры для обеспечения безопасности движения на данном участке, на дежурство заступили несколько экипажей ДПС. Автомобилистов призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.