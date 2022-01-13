Режиссер Алла Сурикова ответила на сообщения о своей госпитализации

Режиссер Алла Сурикова опровергла информацию о заражении коронавирусом. По ее словам, в больнице она просто обследуется.

«Я просто обследуюсь. Никаких проблем у меня нет», - сказала Сурикова в беседе с ТАСС.

Корреспонденту телеканала «Звезда» Сурикова сообщила, что у нее «все хорошо», сатурация составляет 98 процентов.

Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации Суриковой из-за COVID-19. Состояние здоровье 81-летней постановщицы якобы оценили как средне-тяжелое, а тест на коронавирус дал положительный результат.

Сурикова известна как автор идеи детского юмористического киножурнала «Ералаш». Среди ее работ как режиссера наибольшую популярность получили картины «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Будьте моим мужем» и другие.