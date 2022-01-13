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Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку отца

Анна Касаткина
10:11 13.01.2022
Алия Назарбаева рассказала, что переживает трагические события в стране «с тяжелым сердцем».
Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку отца
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Младшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия поблагодарила кахастанцев за поддержку отца. Она также заявила, что тяжело переживает события, происходящие в стране и принесла соболезнования семьям погибших.

«Благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», - написала Назарбаева в Facebook.

Она рассказала, что переживает трагические события в стране «с тяжелым сердцем» и выразила надежду, что этот «жестокий урок» станет последним в истории Казахстана, отметив, что «неправильно, когда люди гибнут в мирное время».

Алие Назарбаевой 41 год, она занимается предпринимательством, кинопродюсированием, общественной деятельностью, особенно в области экологии, и благотворительностью.

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