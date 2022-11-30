Украинские боевики обстреляли из РСЗО HIMARS Амвросиевку в ДНР

По городу выпущено четыре ракеты, о пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Украинские боевики обстреляли ракетами из американских реактивных систем залпового огня HIMARS город Амвросиевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел велся в 2.05 со стороны города Константиновка, уточнили в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... населенный пункт Амвросиевка: выпущено четыре ракеты из установки М142 HIMARS», — говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее украинские радикалы обстреляли из РСЗО HIMARS город Макеевку. Целью стала железная дорога, огнем повредило стоящие на полотне цистерны.