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Радио «Звезда» получило два «Золотых микрофона» на премии «Радиомания-2022»

Россина Бодрова
22:12 30.11.2022
Судьи оценили уникальность документальных фильмов и сериалов, которые создаются на радио «Звезда» командой настоящих профессионалов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сегодня в Москве вручили премию «Радиомания-2022». Сразу два «Золотых микрофона» достались медиахолдингу «Звезда». По своей масштабности и эффектности эта премия не уступает Оскару. Награды получило радио «Звезда» за познавательные программы. На радиостанции их несколько и они отличаются точным изложением и интересными гостями.

«Необычно то, что мы выходим в эфир с новой лекцией каждый день. Мало какая радиостанция делает ежедневную познавательную программу такого объема», - рассказала продюсер радио «Звезда» Мария Громкова.

Как отметили триумфаторы премии, программы радиостанции обучают слушателей и помогают им.

«На этой неделе есть лекция про болезни, в том числе про болезнь Альцгеймера, которая не лечится и которая сейчас выявляется у молодых людей. Специалист нам сказал, что для профилактики болезни необходима физическая нагрузка, танцы или вязание. Удивительный факт, но только потом идет чтение книг», - поделилась шеф-редактор цифрового продвижения радио «Звезда» Маргарита Федорова.

Для второй номинации была создана отдельная категория. Ноу-хау нашей радиостанции - документальные фильмы и сериалы, которые можно услышать на радио. Есть несколько проектов: документальные фильмы про Нюрнбергский процесс или суперсерию между СССР и Канадой. Судьи оценили их в категории «высокий художественный уровень».

«Представьте себе документальный фильм, но в этом фильме нет видеоряда, но есть весь антураж настоящего документального фильма: потрясающие актеры, факты, документы, информация. Продюсеры и удивительные звукорежиссеры обрабатывают эту историю, снабжают ее специально написанной музыкой, множеством специальных эффектов. Для сериалов пишется сценарий», - объяснил заместитель генерального директора ТРК «Звезда» по радиовещанию Михаил Эйдельман.   

Отрадно, что теперь телезрители смогли увидеть, как выглядят обладатели любимых голосов на радио. Ну а слушатели радио «Звезда» смогут «увидеть» все эти уникальные программы.

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