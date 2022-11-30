В Москве открыли памятник авиаконструктору Туполеву

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В Москве открыли памятник легендарному советскому авиаконструктору Андрею Туполеву. Это первый посвященный ему монумент в российской столице. Его установили недалеко от здания ОКБ в сквере на набережной, которому в прошлом году было присвоено имя легенды.

Скульптурная композиция представляет собой ростовую фигуру Туполева и силуэт взлетающего самолета Ту-144. После церемонии открытия памятника состоялась презентация нового музея ОКБ Туполева.

Сегодня ПАО «Туполев» входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации «Ростех». За век существования в ОКБ разработано около 300 самолетов и модификаций, из которых около 90 были реализованы в опытных образцах и более 40 строились серийно. Было выпущено более 18 тысяч самолетов имени знаменитого авиаконструктора.