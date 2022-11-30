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Совет Федерации одобрил пакет законов с запретом пропаганды ЛГБТ и смены пола

Сергей Лебедев
14:25 30.11.2022
Максимальный штраф установлен в размере 10 миллионов рублей.
Совет Федерации одобрил пакет законов с запретом пропаганды ЛГБТ и смены пола
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В среду Совет Федерации одобрил пакет законов, запрещающих пропаганду ЛГБТ, смены пола и педофилии. Внесенные поправки касаются сфер кинематографии, СМИ, рекламы и продажи товаров.

За пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений будет грозить штраф от 50 тысяч до пяти миллионов рублей. Если закон нарушит юридическое лицо, то его деятельность может быть приостановлена.

Наказание за пропаганду педофилии установлено в размере от 200 тысяч до 10 миллионов рублей, а за распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения, - от 50 тысяч до четырех миллионов рублей.

При этом иностранным гражданам за такие нарушения грозит не только штраф, но и арест на 15 суток. Вести мониторинг по выявлению противозаконной информации будет Роскомнадзор.

Напомним, в начале этого года российский президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также было ужесточено наказание для нарушителей, укрывающих факты педофилии.

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