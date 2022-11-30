Умер бывший председатель КНР Цзян Цзэминь
Как утверждается, у политика была лейкемия, которая при этом сопровождалась полиорганной недостаточностью.
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Умер бывший председатель Китайской Народной Республики Цзян Цзэминь, передает гостелевидение. Он скончался в возрасте 96 лет.
Как утверждается, у политика была страшная болезнь - лейкемия, которая при этом сопровождалась полиорганной недостаточностью.
Подчеркивается, что спасти мужчину было нельзя. Сегодня, 30 ноября, он ушел из жизни в Шанхае.
Цзэминь занимал ответственный пост председателя КНР с 27 марта 1993 года по 15 марта 2003 года.