Экс-футболиста «Спартака» задержали по делу о перевозке 115 килограммов кокаина

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Экс-футболиста московского «Спартака», серба Душана Петковича задержали в аэропорту Амстердама по делу о контрабанде наркотиков, в ходе операции правоохранители изъяли 115 килограммов кокаина. Об этом сообщает издание Blic.

Полицейскую операцию по линии Европола совместно провели голландская, бельгийская и сербская полиция. Петковича задержали вместе с его пасынком и сообщником Дамианом Рогановичем.

Правоохранители считают, что они были частью преступной группировки, которая транспортировала наркотики из Южной Америки в порт Роттердама, а затем в бельгийский город Арлон, чтобы впоследствии распространять по Европе. Кокаин, как уточняется, хранили в бетонных плитах. Всего по делу задержали восемь человек, других возможных причастных разыскивают.

Ранее в Стамбуле задержали колумбийского наркокурьера, который перевозил партию наркотиков на сумму 250 тысяч евро в портретах футболиста Диего Марадоны.